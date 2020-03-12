Выручка Газпрома от экспорта газа упала на 40%

12 марта, 2020, 15:55

Доходы российского Газпрома от экспорта газа в январе снизились на 41,1% по сравнению с первым месяцем 2019 года и лишь немного превысили $ 3 млрд

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Поставки снизились на 11% - до 18,3 млрд кубометров. Таможня не приводит данные о том, сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, которое в обычных условиях формирует основную часть экспортной выручки Газпрома.

Компания на протяжении нескольких лет ежемесячно информировала о динамике поставок в дальнее зарубежье, но с января 2020 года прекратила эту практику.

Объемы экспортных поставок и выручка от продажи газа в дальнее зарубежье несколько лет были на рекордных уровнях. С начала этого года оба показателя резко снижаются. Общий тренд на снижение мировых цен сформировался еще в 2019 году из-за снижения темпов роста спроса на газ и избыточного предложение сжиженного природного газа.

Снижение экспортной выручки Газпрома бьет по бюджету России, поскольку компания платит экспортную пошлину на газ в размере 30%. В январе прошлого года компания заплатила $ 1,5 млрд, а этого - $ 900 млн.