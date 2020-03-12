Выручка Газпрома от экспорта газа упала на 40%
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.
Поставки снизились на 11% - до 18,3 млрд кубометров. Таможня не приводит данные о том, сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, которое в обычных условиях формирует основную часть экспортной выручки Газпрома.
Компания на протяжении нескольких лет ежемесячно информировала о динамике поставок в дальнее зарубежье, но с января 2020 года прекратила эту практику.
Объемы экспортных поставок и выручка от продажи газа в дальнее зарубежье несколько лет были на рекордных уровнях. С начала этого года оба показателя резко снижаются. Общий тренд на снижение мировых цен сформировался еще в 2019 году из-за снижения темпов роста спроса на газ и избыточного предложение сжиженного природного газа.
Снижение экспортной выручки Газпрома бьет по бюджету России, поскольку компания платит экспортную пошлину на газ в размере 30%. В январе прошлого года компания заплатила $ 1,5 млрд, а этого - $ 900 млн.
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