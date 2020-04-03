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Espreso.tvОбществоТрамп призвал Саудовскую Аравию и РФ сократить добычу нефти

Трамп призвал Саудовскую Аравию и РФ сократить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей

Об этом Трамп написал в Twitter .

Президент считает, что такое решение положительно повлияет на нефтедобывающую отрасль.

"Только что поговорил с моим другом, коронованным принцем Саудовской Аравии, который разговаривал с президентом России Путиным. Я надеюсь и ожидаю, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей, а возможно и на значительно больший показатель, в таком случае будет прекрасно для нефтегазовой отрасли!", - заявил Трамп.

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Напомним, 1 апреля истек срок действия соглашения по сокращению добычи нефти, которое страны ОПЭК, Россия и еще несколько нефтедобывающих государств заключили в конце 2016 года. Оно действовало с 1 января 2017 года и более трех лет позволяло удерживать цены на уровне примерно $50 за баррель. 6 марта этого года страны, участвовавшие в сделке ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении, поскольку Россия не хотела соглашаться на дополнительное сокращение добычи. Саудовская Аравия настаивала на этом, потому что пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть. После развала сделки котировки начали стремительно снижаться.

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