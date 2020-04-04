Пять лет назад Россия сбила самолет МН17 с профессором Ланге и лучшими вирусологами на борту, а теперь просит снять с нее санкции в связи с коронавирусом, - Оксана Забужко

4 апреля, 2020, 10:10

Писательница и общественная деятельница Оксана Забужко напоминает, что на борту сбитого российскими военными малазийского "Боинга" находилась целая плеяда ученых-вирусологов

Об этом она написала у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .

"Ниточки, ниточки" (с) - все со всем связано, да, очень своевременное напоминание ... И в MH17 не только Ланге (профессор Юп Ланге из Университета Амстердама - ред.) был, Царство ему небесное, - тем самолетом целая группа вирусологов летела в Австралию на конгресс по СПИДу, и помню, как мировые СМИ писали, что эта потеря "верхушки" затормозит развитие отрасли на годы, а то и десятилетия, но кто бы тогда был представил, как грубо этот прогноз сбудется всего за каких-то пять с половиной лет? ", - отмечает она.

"Мы же где-то до сих пор, в глубине души, полуверим в сталинское" незаменимых людей нет "(ну так как же, он у нас всего за 2 поколения - миллионы были убиты, а мы живы, еще и ничего себе, как-то чешемся ...) . А на самом деле каждый человек незаменим, потомучто каждая насильственная смерть образует в мироздании дыру Несбывшегося Назначения, сквозь которую, рано или поздно, просвистит ветер руины ", - добавляет Забужко.

"И именно поэтому, пока убийцы не наказаны - под угрозой все", - отмечает писательница.