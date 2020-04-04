4 апреля, 2020, 09:56

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к российской стороне с напоминанием, что в практике консультаций в рамках работы Трехсторонней контактной группы в Минске нет ни одного прямого "диалога Киева и Донбасса"

Об этом он написал на своей странице в пятницу, 3 марта 2020 года, отвечая на очередную волну заявлений российских властей по поводу переговорного процесса по ситуации на Донбассе, передает Еспресо.TV .

"Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске ни одного прямого" диалога Киева и Донбасса ", от которого любой, включая Берлин и Париж," могут отклониться в исполнении ". Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатически призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений ", - заявил он.

Кулеба уверен, что озвученные в четверг и пятницу "предвзятые и тенденциозные" комментарии российских официальных лиц, а также Министерства иностранных дел РФ, сделаны с целью осуществления определенного давления на Германию и Францию как участников нормандского формата.

Министр также отметил, что ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не "происходит ухудшение ситуации с правами человека".

"Зато наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - добавил он.

Как уже сообщалось, украинский дипломат и правовед, доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин пришел к выводу, что решение от 11 марта 2020 года о перспективе образования "консультативного совета" с террористическими организациями "ДНР" - "ЛНР" на самом деле является воплощением договоренности , достигнутой во время переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже (Франция) в 2029 году.

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