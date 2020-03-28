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Espreso.tvОбществоЗеленский лично давал согласие на "консультативный совет" с "ЛДНР", - Борис Бабин

Зеленский лично давал согласие на "консультативный совет" с "ЛДНР", - Борис Бабин


фото: rbc.ua
Решение от 11 марта 2020 о перспективе образования "консультативного совета" с террористическими организациями "ДНР" - "ЛНР" на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Договоренность о "совета" была достигнута во время переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже (Франция)

К такому выводу пришел украинский дипломат и правовед, доктор юридических наук, профессор, експредставник президента в Крыму Борис Бабин, передает Еспресо.TV .

По его словам, это решение "было предварительно обсуждены и одобрены именно в" нормандском формате ", то есть - между президентами. На встрече в Париже".

"О чем обществу конечно никто ничего с января по март не говорил", - подчеркнул он.

Каким образом он пришел к такому выводу, Бабин в пятницу, 27 марта 2020 года, подробно описал у себя на Facebook .

"О плохие новости с Востока, как всегда, узнаем из рук посредников. Спецпреставник председателя ОБСЕ на Трехсторонний группе в Минске госпожа Хайди Грау официально сообщила, что в течение онлайн переговоров 24-26 марта на группе все же поднимался вопрос печально консультативного совета по ОРДЛО . Более того, по формулировке чиновника ОБСЕ, участники группы "приняли к сведению обсуждения проекта консультативного совета в" нормандском формате ". В оригинале на сайте ОБСЕ этот тезис звучит так: "The participants also took note of the fact that the project of the Consultative Council WAS discussed in the " Normandy Format ". Это, если швейцарский по происхождению чиновник не ошибся (а такое бывает нечасто) означает следующее: решение от 11 марта о перспективе образования консультативного совета на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Он был, как мы узнаем только сейчас, было предварительно оговорено и одобрено именно в "нормандском формате", то есть - между президентами. На встрече в Париже ", - рассказал профессор.

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"Теперь вполне понятно молчание высшей власти относительно этой договоренности по гласным обвинениям общества в сторону Кучмы и Ермака", - подчеркнул он.

Как считает Бабин, онлайн формат встречи 24-26 марта вовсе не означает, что этот совет не было создано, "потому что не подписывались бумажки".

"Согласно бюрократических правил, если на переговорах такого уровня что-то было" взято во внимание ", то это было по сути одобрено. И ничто в принципе не мешает этому совету" начать работать ". В том числе и вполне непублично", - отметил дипломат.

"Что же, на каждую попытку предать Родину есть орудие правомерного противодействия. Абсолютно не уверен, что получится, но другого пути нет", - подытожил Бабин.

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