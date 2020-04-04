Глава Минздрава прокомментировал открытие больницы его женой
Об этом он написал у себя на странице, передает Еспресо.TV .
"Эта компания - инициатива моей жены, профессионального врача-нефролога с многолетним стажем. Директор фирмы - адвокат Олег Закорчемний, который является профессиональным менеджером в медицинской сфере и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины", - отметил министр.
По словам Степанова, клиника жены будет иметь онкологический профиль, а решение ее создать было принято еще в конце конце 2019 года, когда он занимался бизнесом.
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"Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра, являются личными сбережениями моими и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в своей декларации. Я не прячусь и не манипулирую", - заявил Степанов.
"Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране", - добавил он.
- Напомним, при президенте Петре Порошенку Степанов возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.
- Недавно он получил должность министра здравоохранения.
- По сообщениям СМИ, в день его назначения Наталья Михайловна Степанова, его жена, зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию "Бестздрав" .
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