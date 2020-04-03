В Польше за сутки - более 500 новых случаев коронавируса и 14 смертей

3 апреля, 2020, 15:36

Количество инфицированных COVID-19 в Польше за прошедшие сутки, 2 апреля, выросло на 516 человек и составляет сейчас 3149

За последние 24 часа в РП от коронавируса умерли 14 человек, а общее количество летальных случаев составляет 59, информирует министерство здравоохранения Польши в Twitter .

"Общее количество инфицированных коронавирусом составляет 3149 человек, из них 59 человек умерли. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших ", - говорится в сообщении министерства.

По информации министерства, в Польше уже проведено 67 тыс. лабораторных тестов на наличие коронавируса, в частности за последние сутки - 5,7 тыс.

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В Польше по состоянию на 3 апреля в больницах находятся 2158 человек с коронавирусом, более 174 тыс. - на карантине, более 44 тыс. - под санитарно-эпидемиологическим надзором.