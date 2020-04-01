Ходить только в одиночку, детям - только со взрослыми: Польша усилила карантин из-за коронавируса

1 апреля, 2020, 11:42

Во вторник, 31 марта, правительство Польши ввело новые ограничения из-за пандемии коронавируса

Как отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий, новые запреты предусматривают, среди прочего, ограничения во время передвижения пешеходов, сообщает Польское радио .

В частности, дети и молодежь, которым не исполнилось 18 лет, не смогут выйти из дома без опеки. Действующими остаются предыдущие ограничения в передвижении всех лиц. Выходить из дома можно только в случае поездки на работу, волонтерства во время борьбы с COVID-19 и решения необходимых дел, связанных с повседневной жизнью.

Новые ограничения охватывают и пребывание в общественном пространстве.

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"Мы вводим ограничения на доступ к паркам, бульварам, скверам, местам отдыха, пляжам, набережным... Мы вводим также запрет на пользование системой аренды городских велосипедов", - цитирует Моравецкий.

Также вводится еще одно новое ограничение в магазинах и в почтовых отделениях, чтобы клиенты не толпились в учреждениях и перед кассами.

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Польский премьер добавил, что перед входом в магазин клиенты должны одеть защитные перчатки. Продуктовые магазины, аптеки будут работать с 10 до 12:00 только для лиц старше 65 лет. На рынках и в магазинах также вводится лимит до трех клиентов перед одним прилавком.

24 марта правительство Польши ввело первые ограничения на передвижение граждан из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 31 марта в Польше зафиксировано 2215 случаев заражения коронавирусом.