В ОРЛО на минах подорвались три человека: двое погибли, - разведка

3 апреля, 2020, 13:56

27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека и еще один получил тяжелое ранение

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны об обстановке в зоне ООС.

По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Противник активизировал минирование местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений", - говорится в сообщении.

По информации разведчиков, 27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение.

"Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирование местности в указанном районе", - говорится в сообщении ГУР МО.