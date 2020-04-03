В ОРЛО на минах подорвались три человека: двое погибли, - разведка
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны об обстановке в зоне ООС.
По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"Противник активизировал минирование местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений", - говорится в сообщении.
По информации разведчиков, 27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение.
"Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирование местности в указанном районе", - говорится в сообщении ГУР МО.
- С начала суток враг обстрелял позиции ООС неподалеку Новотошковского, Орехово, в районе Красногоровки и под Павлополем.
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