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Espreso.tvОперація об'єднаних силС начала суток боевики обстреляли украинские позиции в 4 местах на линии соприкосновения

С начала суток боевики обстреляли украинские позиции в 4 местах на линии соприкосновения


фото: focus.ua
С начала суток враг обстрелял позиции ООС неподалеку Новотошковского, Орехово, в районе Красногоровки и под Павлополем
По этом сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.

На Луганском направлении противник выпустил 26 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского.

6 мин 120-го калибра и 5 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск возле Орехового. Здесь же раздавался вражеский станковый противотанковый гранатомет.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска 20 минут со станковой противотанкового гранатомета и пулемета большого калибра обстреливали украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районе Красногоровки.

А в период с 7.45 до 9.15 со стороны Сосновского выпустили 43 мины 82-го калибра по защитниках Павлополя.

На все сегодняшние враждебные обстрелы Объединенные силы ответили метким огнем из станковых противотанковых гранатометов и продолжают контролировать ситуацию.

За текущие сутки потерь с нашей стороны не допущено, потери противника уточняются.

  • Напомним, в четверг, 2 апреля, российские оккупанты в Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

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