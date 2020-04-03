 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Латвии - первая смерть от коронавируса

В Латвии - первая смерть от коронавируса


фото: reuters
Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первую смерть от коронавируса в стране

Об этом говорится в сообщении латвийского Минздрава в Facebook .

Сообщается, что первый смертельный случай был зафиксирован в пятницу, 3 апреля, в больнице Риги. Умерла 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.

"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался сегодня в Латвии. Причиной смерти пациента не стала инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Польше за сутки - более 500 новых случаев коронавируса и 14 смертей

Отмечается, что по состоянию на 3 апреля в Латвии официально подтверждено 493 случая коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать