В Латвии - первая смерть от коронавируса
Об этом говорится в сообщении латвийского Минздрава в Facebook .
Сообщается, что первый смертельный случай был зафиксирован в пятницу, 3 апреля, в больнице Риги. Умерла 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.
"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался сегодня в Латвии. Причиной смерти пациента не стала инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по состоянию на 3 апреля в Латвии официально подтверждено 493 случая коронавируса.
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