В Киеве уже 189 случаев COVID-19, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в Киеве заболели еще 28 человек", - отметил Кличко.
Он уточнил, что заразились 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 1 женщин в возрасте от 17 до 69 лет.
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Два человека, женщины 56 и 69 лет, скончались. Таким образом, в столице уже 3 летальных случая.
"В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.
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