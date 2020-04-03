В Киеве уже 189 случаев COVID-19, - Кличко

3 апреля, 2020, 12:24

За последние сутки подтвердили 28 новых случаев, заявил мэр Киева

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в Киеве заболели еще 28 человек", - отметил Кличко.

Он уточнил, что заразились 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 1 женщин в возрасте от 17 до 69 лет.

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Два человека, женщины 56 и 69 лет, скончались. Таким образом, в столице уже 3 летальных случая.

"В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.

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