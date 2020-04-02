Коронавирус: в Украине уже почти 900 случаев, 22 человека умерли
2 апреля, 2020, 22:01
В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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