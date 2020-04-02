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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине уже почти 900 случаев, 22 человека умерли

Коронавирус: в Украине уже почти 900 случаев, 22 человека умерли

В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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