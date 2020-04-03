В Германии число жертв коронавируса превысило тысячу
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса
Как сообщает DW , высокие показатели зафиксированы в федеральных землях Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.
В общемировой статистике Германия находится по количеству инфицированных на четвертом месте - после США, Италии и Испании.
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В мире количество зараженных коронавирусом превысила миллион человек, умерли более 50 тыс.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.
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