В Германии число жертв коронавируса превысило тысячу

3 апреля, 2020, 10:46

В Германии от последствий заболевания COVID-19 умерли по меньшей мере 1107 человек, количество инфицированных коронавирусом достигло 84 794 человек

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса

Как сообщает DW , высокие показатели зафиксированы в федеральных землях Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

В общемировой статистике Германия находится по количеству инфицированных на четвертом месте - после США, Италии и Испании.

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В мире количество зараженных коронавирусом превысила миллион человек, умерли более 50 тыс.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.