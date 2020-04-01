ВОЗ: эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Bloomberg.
По его словам, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижение граждан должны дать положительные результаты.
Все новые выявленные случаи инфицирования коронавирусом являются следствием заражения двухнедельной давности, отметил представитель ВОЗ.
В наиболее пострадавшей от пандемии Италии зафиксировано наименьшее количество случаев заражения коронавирусом за последние две недели.
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"Из-за введенных ограничений большинство случаев передач во многих странах на самом деле теперь происходят на уровне домохозяйств между членами семей", - сказал Райан.
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