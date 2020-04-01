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Espreso.tvОбществоВОЗ: эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику

ВОЗ: эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала некоторые признаки стабилизации вспышки коронавируса в Европе

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Bloomberg.

По его словам, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижение граждан должны дать положительные результаты.

Все новые выявленные случаи инфицирования коронавирусом являются следствием заражения двухнедельной давности, отметил представитель ВОЗ.

В наиболее пострадавшей от пандемии Италии зафиксировано наименьшее количество случаев заражения коронавирусом за последние две недели.

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"Из-за введенных ограничений большинство случаев передач во многих странах на самом деле теперь происходят на уровне домохозяйств между членами семей", - сказал Райан.

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