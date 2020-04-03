Украина отправляет в Италию медиков для помощи в борьбе с пандемией

3 апреля, 2020, 18:04

Как сообщает пресс-служба президента, часть врачей будет определена МОЗ Украины, другая часть - Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии ", - подчеркнул Зеленский.

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося по этому поводу", - отметил президент.

Также на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

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Ранее с идеей отправить украинских медиков в Италию выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Италия (наряду с Испанией) остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе.

По состоянию на 2 апреля в Италии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 915 человек, всего инфицировано более 115 000 человек.