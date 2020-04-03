У новорожденного, мать которого умерла от коронавируса в Ивано-Франковске, не выявили заболевания

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив во время брифинга, передает "Украинская правда".

"Вчера поступил результат ПЦР-диагностики ребенка, родившегося в областном перинатальном центре. ПЦР-диагностика отрицательная. То есть ребенок, на данный момент, не имеет никаких заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей, состояние нго удовлетворительное ", - сказал глава Ивано-Франковской ОГА.

Федорив также рассказал, что анализы на COVID-19 взяли и у младенца, мать которого умерла в городском перинатальном центре на 1 апреля.

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерли 2 женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19. Обе женщины скончались 30 марта.

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