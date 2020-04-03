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Espreso.tvСпортУ "Динамо" проблемы с деньгами, - журналист

У "Динамо" проблемы с деньгами, - журналист


фото: fcdynamo.kiev.ua
Известный украинский спортивный журналист Артем Франков рассказал, что у киевского "Динамо" финансовые проблемы и клуб не может пригласить тренера из-за рубежа

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

"Динамо" нужно было решиться на эксперимент и пригласить тренера из-за рубежа. В свое время были исторические переговоры с Хитцфельдом, с Улье, с Ле Гуэном и т.д. Но, во-первых, это ни во что не воплотилось, во-вторых, именно сейчас это выходит на первый план со страшной силой. "Динамо" сейчас не по карману тренер с именем. У команды проблемы с отсутствием денег ", - рассказал Франков.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

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