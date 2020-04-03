Самолет Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе
3 апреля, 2020, 15:28
Частный самолет капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси совершил экстренную посадку в бельгийском Брюсселе
Об этом сообщает HLN .
По информации источника, самолет направлялся на Тенерифе, однако в 9 утра приземлился в Брюссельском аэропорту из-за технических неполадок - возникли проблемы с шасси. Пока неизвестно, находился ли на борту сам 32-летний Месси.
В текущем сезоне аргентинец провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Трансферная стоимость Лионеля Месси составляет 140 млн евро.
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