РФ заявила о "срыве" создания Консультативного совета по ОРДЛО

3 апреля, 2020, 09:54

Министерство иностранных дел России обвинило Украину, Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что сначала был подписан минский протокол, а потом "по примеру Франции и Германии от договоренностей отказался и Киев".

"К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей", - говорится в сообщении.

В РФ заявили, что все эти события якобы "напоминают хорошо скоординированную линию".

"Все эти события напоминают хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать сдвиги на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за созданную ситуацию на Россию и Донбасс", - добавили в ведомстве.