Названы имена героев, погибших на войне с Россией в марте 2020 года

3 апреля, 2020, 07:28

В марте 2020 года свои жизни за Украину в боевых действиях на передовой отдали 12 военнослужащих ВСУ

Подробности со ссылкой на новостной рассказывает Еспресо.TV.

Их возраст - от 23 до 41 года.

Причиной смерти в четырех случаях стал огонь российских снайперов. Еще в четырех - обстрел с ПТРК.

Двое подорвались на растяжках и минах.

Восемь бойцов погибли в Донецкой области, четыре - на Луганщине.

Личные данные бойцов в алфавитном порядке

1. Солдат 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин.

Родился 4 февраля 1986 года в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области.

Был в той же батальонной грузовике, в кабину которого 10 марта попала ракета из российского ПТРК, что и Виктор Солтис (см. ниже). Оба не выжили.

2. Старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30 ОМБр Алексей Золин.

Служил в звании сержанта.

Родился 11 июля 1984 в Житомире.

3. Командир взвода 3-го взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 огшб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, офицер Александр Маланчук.

Родился в 1997 году в Черновцах.

Выпускник Национальной академии сухопутных войск.

4. Младший сержант 17-го батальона 57-й бригады Владимир Мовчанюк.

Родился 11 сентября 1983 года.

Житель села Андреевка Погребищенского района Винницкой области.

5. Старший солдат, военнослужащий 34-го батальона 57-й ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко Дмитрий Осичкин.

Родился 20 апреля 1993 в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области.

6. Младший сержант Илья Перегожин.

Родился 13 ноября 1993 в Молдове.

Как и Солтис с Ведешиним, он тоже из 131-го разведбата, и тоже погиб 10 марта. Но уже от пули снайпера.

7. Военнослужащий 72-й бригады ВСУ им. Черных запорожцев, старший наводчик гранатометного взвода Богдан Петренко.

Родился 3 января 1997 в селе Кощиевка Фастовского района Киевской области.

8. Сержант, военнослужащий 46-й ОДШБр Сергей Русских.

Родился 31 января 1979 г. в Мариуполе.

9. Младший сержант, командир боевой машины - командир разведывательного отделения 131-го отдельного разведывательного батальона Виктор Солтис.

Родился 2 октября 1986 года в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области.

10. Лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93 ОМБр Дмитрий Фирсов.

5 января 1980 года в Грузии.

11. Старший сержант, главный сержант 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 13 ОМПБ 58-й ОМБр им. Гетмана Ивана Выговского Владимир Черненко.

Родился 28 января 1995 в селе Мамекино Новгород-Северского района Черниговской области.

12. Солдат 57-й ОМБр Евгений Черных.

Родился 9 января 1991 года в селе Райское (Новокаховский ОТГ) Херсонской области.