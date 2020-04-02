Названы имена героев, погибших на войне с Россией в марте 2020 года
Подробности со ссылкой на новостной рассказывает Еспресо.TV.
Их возраст - от 23 до 41 года.
Причиной смерти в четырех случаях стал огонь российских снайперов. Еще в четырех - обстрел с ПТРК.
Двое подорвались на растяжках и минах.
Восемь бойцов погибли в Донецкой области, четыре - на Луганщине.
Личные данные бойцов в алфавитном порядке
1. Солдат 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин.
Родился 4 февраля 1986 года в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области.
Был в той же батальонной грузовике, в кабину которого 10 марта попала ракета из российского ПТРК, что и Виктор Солтис (см. ниже). Оба не выжили.
2. Старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30 ОМБр Алексей Золин.
Служил в звании сержанта.
Родился 11 июля 1984 в Житомире.
3. Командир взвода 3-го взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 огшб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, офицер Александр Маланчук.
Родился в 1997 году в Черновцах.
Выпускник Национальной академии сухопутных войск.
4. Младший сержант 17-го батальона 57-й бригады Владимир Мовчанюк.
Родился 11 сентября 1983 года.
Житель села Андреевка Погребищенского района Винницкой области.
5. Старший солдат, военнослужащий 34-го батальона 57-й ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко Дмитрий Осичкин.
Родился 20 апреля 1993 в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области.
6. Младший сержант Илья Перегожин.
Родился 13 ноября 1993 в Молдове.
Как и Солтис с Ведешиним, он тоже из 131-го разведбата, и тоже погиб 10 марта. Но уже от пули снайпера.
7. Военнослужащий 72-й бригады ВСУ им. Черных запорожцев, старший наводчик гранатометного взвода Богдан Петренко.
Родился 3 января 1997 в селе Кощиевка Фастовского района Киевской области.
8. Сержант, военнослужащий 46-й ОДШБр Сергей Русских.
Родился 31 января 1979 г. в Мариуполе.
9. Младший сержант, командир боевой машины - командир разведывательного отделения 131-го отдельного разведывательного батальона Виктор Солтис.
Родился 2 октября 1986 года в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области.
10. Лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93 ОМБр Дмитрий Фирсов.
5 января 1980 года в Грузии.
11. Старший сержант, главный сержант 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 13 ОМПБ 58-й ОМБр им. Гетмана Ивана Выговского Владимир Черненко.
Родился 28 января 1995 в селе Мамекино Новгород-Северского района Черниговской области.
12. Солдат 57-й ОМБр Евгений Черных.
Родился 9 января 1991 года в селе Райское (Новокаховский ОТГ) Херсонской области.
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