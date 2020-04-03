Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 14 апреля, - Ляшко
Об этом во время брифинга в Тернопольской области сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНИАН .
При этом он отметил, что сейчас прилагается максимум усилий, чтобы избежать пика.
"У нас есть прогноз пика заболеваемости, но мы делаем все для того, чтобы этот прогноз не сбылся. Если будет динамика такая как сегодня, а мы имеем где-то 30% прирост заболеваемости ежедневно, то пик может наступить с 14 апреля. В то же время превентивные меры, которые правительство на днях приняло, позволят растянуть нам этот период. Наша главная задача - не допустить пика, а растянуть заболеваемость во времени для того, чтобы система здравоохранения без сбоя оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Ляшко.
Он добавил, что для улучшения алгоритма выявления больных коронавирусом теперь на Covid-19 будут проверять всех больных пневмонией.
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- Напомним, что нардеп "слуга" Руслан Горбенко 3 апреля заявил, что вылечился от коронавируса .
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