Нардеп "слуга" Горбенко заявил, что выздоровел от коронавируса
Об этом Горбенко написал на своей странице в Facebook.
"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал Горбенко.
По его словам, лечение происходило по такой схеме: плаквенил 10 дней (2 таблетки в день); Азицин (1 таблетка в день); амброксол (3 таблетки в день); лоратадин (1 таблетка на ночь); антибиотик меронем (3 раза в день внутривенно) ингаляции Лаферобион. Температуру сбивать парацетамолом.
"Совет не как от профессионального врача, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях. Знаю о трудностях с доступностью препарата плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги ", - добавил нардеп.
- Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Горбенко сделал три теста, один из которых оказался положительным .
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что у Горбенко подтвердили коронавирус .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-