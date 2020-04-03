Нардеп "слуга" Горбенко заявил, что выздоровел от коронавируса

3 апреля, 2020, 19:32

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что его 6 апреля выпишут из больницы после госпитализации из-за коронавируса

Об этом Горбенко написал на своей странице в Facebook.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал Горбенко.

По его словам, лечение происходило по такой схеме: плаквенил 10 дней (2 таблетки в день); Азицин (1 таблетка в день); амброксол (3 таблетки в день); лоратадин (1 таблетка на ночь); антибиотик меронем (3 раза в день внутривенно) ингаляции Лаферобион. Температуру сбивать парацетамолом.

"Совет не как от профессионального врача, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях. Знаю о трудностях с доступностью препарата плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги ", - добавил нардеп.