Причин для переноса местных выборов нет, - Корниенко
Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Цензор.НЕТ".
Депутат добавил, что в рамках обсуждения изменений в бюджет рассматривается возможность заложить в бюджет минимум средств, который позволит провести выборы.
"Мы сейчас работаем также с бюджетным комитетом, чтобы попытаться все-таки заложить тот минимум, который, по нашему мнению с Центральной избирательной комиссией ... позволит все-таки выборы провести", - отметил Корниенко.
Он добавил, что есть видение, как единовременно предложить определенные изменения в порядок финансирования выборов - до тех статей, которые финансируются за счет государства.
По его словам, он ожидает, что на следующей неделе внутри парламента будет достигнут компромисс по этому поводу.
- По словам нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Кабинет министров предлагает урезать финансирование местных выборов в Украине из-за коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-