Причин для переноса местных выборов нет, - Корниенко

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Цензор.НЕТ".

"По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, то нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. Мы понимаем, что в отличие от тех стран, которые переносят выборы, у нас они должны быть назначены на октябрь. И сейчас, даже по самым апокалиптическим прогнозам пик эпидемии не произойдет, позже июня-июля 2020 года ", - отметил он.

По словам Корниенко, говорить о том, что выборы, которые должны состояться в октябре, нужно отменять в апреле - это не очень справедливая история.

Он рассказал, что сейчас решается вопрос, каким образом финансово обеспечить проведение местных выборов.

"Другой вопрос: как и в каком формате они будут проводится. Давайте будем реалистами и прагматиками: как бы ни писали законодательство, чтобы его не оттачивали и какую бы модель не выбирали, если нет денег на выборы, то они будут происходить каким-то определенным образом, они не могут не происходить из-за отсутствия денег ", - отметил Корниенко.