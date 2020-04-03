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Espreso.tvОбществоПричин для переноса местных выборов нет, - Корниенко

Причин для переноса местных выборов нет, - Корниенко


фото: rbc.ua
Несмотря на пандемию коронавируса, предпосылок для переноса местных выборов, которые должны состояться в Украине в октябре 2020 года, нет

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Цензор.НЕТ".

"По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, то нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. Мы понимаем, что в отличие от тех стран, которые переносят выборы, у нас они должны быть назначены на октябрь. И сейчас, даже по самым апокалиптическим прогнозам пик эпидемии не произойдет, позже июня-июля 2020 года ", - отметил он.
 
По словам Корниенко, говорить о том, что выборы, которые должны состояться в октябре, нужно отменять в апреле - это не очень справедливая история.
 
Он рассказал, что сейчас решается вопрос, каким образом финансово обеспечить проведение местных выборов.
 
"Другой вопрос: как и в каком формате они будут проводится. Давайте будем реалистами и прагматиками: как бы ни писали законодательство, чтобы его не оттачивали и какую бы модель не выбирали, если нет денег на выборы, то они будут происходить каким-то определенным образом, они не могут не происходить из-за отсутствия денег ", - отметил Корниенко.

Депутат добавил, что в рамках обсуждения изменений в бюджет рассматривается возможность заложить в бюджет минимум средств, который позволит провести выборы.

"Мы сейчас работаем также с бюджетным комитетом, чтобы попытаться все-таки заложить тот минимум, который, по нашему мнению с Центральной избирательной комиссией ... позволит все-таки выборы провести", - отметил Корниенко.

Он добавил, что есть видение, как единовременно предложить определенные изменения в порядок финансирования выборов - до тех статей, которые финансируются за счет государства.

По его словам, он ожидает, что на следующей неделе внутри парламента будет достигнут компромисс по этому поводу.

  • По словам нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Кабинет министров предлагает урезать финансирование местных выборов в Украине из-за коронавируса.

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