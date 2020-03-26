Кабмин предлагает отменить финансирование местных выборов в октябре, - Гончаренко
26 марта, 2020, 09:54
По словам нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Кабинет министров предлагает урезать финансирование местных выборов в Украине в связи с коронавирусом
Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook.
"Кабмин предложил ВР изменения в Госбюджет", - сообщил Гончаренко.
Среди прочего, в Госбюджете предлагают уменьшить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн.
"И, как вишенка на торте, обнулить финансирование местных выборов-2020! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?" - отметил депутат.
- Напомним, ранее сообщалось, что Минфин хочет полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за коронавируса
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-