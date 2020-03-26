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Espreso.tvОбществоКабмин предлагает отменить финансирование местных выборов в октябре, - Гончаренко

Кабмин предлагает отменить финансирование местных выборов в октябре, - Гончаренко


фото: Європейська Солідарність
По словам нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Кабинет министров предлагает урезать финансирование местных выборов в Украине в связи с коронавирусом

Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Кабмин предложил ВР изменения в Госбюджет", - сообщил Гончаренко.

Среди прочего, в Госбюджете предлагают уменьшить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн.

"И, как вишенка на торте, обнулить финансирование местных выборов-2020! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?" - отметил депутат.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Минфин хочет полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за коронавируса

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