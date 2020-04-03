Премьер Польши не полетит в Смоленск в связи с молчанием России
Как сообщил в эфире TVP Info глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, такое решение принято в связи с тем, что Россия не предоставила до полуночи 2 апреля информацию о логистическом сопровождении такого визита.
"Сегодня ночью принято решение о переносе даты визита, который должен был состояться 10 апреля 2020 г.... Сегодня в полночь представители Российской Федерации, несмотря на декларации о согласии на такой визит, не предоставили однозначный письменный ответ на вопрос о логистике этого визита", - сообщил Дворчик.
Он добавил, что в связи с отсутствием ответа российской стороны осуществление этого визита в соответствии с существующими процедурами безопасности в Польше невозможно.
"Этот визит состоится позже", - констатировал Дворчик.
Глава канцелярии главы польского правительства отметил, что переговоры об этом визите велись с российской стороной с февраля, польская сторона направила России соответствующие ноты по этому поводу, а группа, которая готовила визит, посетила Смоленск.
"Сегодня ровно семь дней до вылета делегации. До сих пор мы не получили письменного подтверждения деклараций, которые мы услышали во время встреч и переговоров ", - констатировал Дворчик.
Как отмечалось, в четверг утром представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен полететь в РФ в 10-ю годовщину Смоленской катастрофы. Он отметил, что польская сторона ожидает подтверждения со стороны России возможности проведения всех процедур, связанных с потенциальным визитом в Смоленск.
Представитель МИД России Мария Захарова в четверг подтвердила, что польская сторона обратилась с просьбой о поддержке этого визита. Она сообщила, что Россия находится в контакте с польской стороной и работает над этим вопросом, "учитывая ситуацию, связанную с коронавирусом".
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