Премьер Польши Моравецкий собрался в Россию на десятую годовщину Смоленской катастрофы

2 апреля, 2020, 09:09

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен полететь в РФ в 10-ю годовщину Смоленской катастрофы

Об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Укринформ .

"Сейчас ожидаем подтверждения возможности проведения всех процедур, связанных с потенциальным визитом в Смоленск, а также ответа российской стороны", - сказал Мюллер.

По его словам, если не будет технических, фактических и дипломатических препятствий, то Моравецкий хотел бы принять участие в торжествах 10 апреля.

Как сообщалось, в середине февраля Польша по дипломатическим каналам обратилась к России по организации визитов первых лиц Польши в очередные годовщины Катынского преступления и Смоленской катастрофы.

Канцелярия президента Польши сначала также не исключала визит в Россию главы Польского государства Анджея Дуды. Впоследствии появилась информация, что Дуда может поехать 13 апреля в Харьков, где посетит один из так называемых катынских кладбищ, на котором похоронены польские военнослужащие. Однако после начала эпидемии коронавируса Дуда заявил, что планы поехать в Харьков могут быть отменены.

В этом году проходят 80-ю годовщина Катынского преступления и 10 лет со дня Смоленской катастрофы.