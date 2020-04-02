Премьер Польши Моравецкий собрался в Россию на десятую годовщину Смоленской катастрофы
Об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Укринформ .
"Сейчас ожидаем подтверждения возможности проведения всех процедур, связанных с потенциальным визитом в Смоленск, а также ответа российской стороны", - сказал Мюллер.
По его словам, если не будет технических, фактических и дипломатических препятствий, то Моравецкий хотел бы принять участие в торжествах 10 апреля.
Как сообщалось, в середине февраля Польша по дипломатическим каналам обратилась к России по организации визитов первых лиц Польши в очередные годовщины Катынского преступления и Смоленской катастрофы.
Канцелярия президента Польши сначала также не исключала визит в Россию главы Польского государства Анджея Дуды. Впоследствии появилась информация, что Дуда может поехать 13 апреля в Харьков, где посетит один из так называемых катынских кладбищ, на котором похоронены польские военнослужащие. Однако после начала эпидемии коронавируса Дуда заявил, что планы поехать в Харьков могут быть отменены.
В этом году проходят 80-ю годовщина Катынского преступления и 10 лет со дня Смоленской катастрофы.
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