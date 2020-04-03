Предложили тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: французских врачей обвинили в расизме

3 апреля, 2020, 17:41

Во Франции бушует "расистский" скандал: двое медиков предложили испытать вакцины от COVID-19 на жителях африканских стран

Об этом передает ВВС.

Данное предложение вызвало масштабный скандал и обвинения в адрес их авторов - главы отделения интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Меру и главы исследовательской группы в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Камиля Лохте.

Выступая в одном из телеэфиров, они предложили начать тестирование в странах Африки, так как там нет масок, медикаментов и реанимаций.

"Это похоже на исследования в области заболевания СПИДом. Мы привлекаем проституток, потому что знаем, что они наиболее уязвимы и часто не пользуются контрацептивами", - сказал Мира. С его мнением был солидарен Лохт.

Данные слова вызвали шумную реакцию в обществе. Бывший футболист сборной Кот-д'Ивуара и английского "Челси" Дидье Дрогба призвал "не сравнивать африканцев с морскими свинками", а другой футболист, камерунец Самуэль Это'о назвал этих врачей "убийцами".

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В самом институте здравоохранения назвали слова неправильно понятными. Там напомнили, что клинические испытания вакцины уже начаты в европейских странах и в Австралии, и в случае необходимости их также начнут и в Африке.

По состоянию на 3 апреле в Африке зарегистрировано 7064 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией и 290 подтвержденных случаев смерти. При этом, эксперты опасаются, что настоящие показатели могут быть гораздо выше.