Полиция задержала нападавшего на журналистов ZIK, - Геращенко

3 апреля, 2020, 09:24

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что нападавшего на съемочную группу канала ZIK задержала полиция

Об этом он сообщил в Facebook.

"Гражданин, который напал вчера на журналистов съемочной группы телеканала ZIK, задержан", - написал Геращенко.

Заместитель министр поблагодарил киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защите прав журналистов и добавил, что в дальнейшем дело за судом.