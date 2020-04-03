Полиция задержала нападавшего на журналистов ZIK, - Геращенко
3 апреля, 2020, 09:24
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что нападавшего на съемочную группу канала ZIK задержала полиция
Об этом он сообщил в Facebook.
"Гражданин, который напал вчера на журналистов съемочной группы телеканала ZIK, задержан", - написал Геращенко.
Заместитель министр поблагодарил киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защите прав журналистов и добавил, что в дальнейшем дело за судом.
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