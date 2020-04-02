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Espreso.tvОбществоНеизвестный совершил нападение на съемочную группу Еспресо

Неизвестный совершил нападение на съемочную группу Еспресо

Сегодня на съемочную группу телеканала Еспресо.TV совершил нападение неизвестный мужчина

Два журналиста и оператор готовили материал о соблюдении карантина заведениями питания в микрорайоне Гидропарк в Киеве. Сразу после включения в эфир Ильи Евлаша к съемочной группе подбежал неизвестный мужчина, схватил камеру и швырнул ее в Днепр. В это время журналистка Дина Зеленская пыталась снять злоумышленника на мобильный телефон.

Мужчина, заметив, что его снимают, подбежал, повалил девушку на землю и схватил за волосы. Затем вырвал телефон и тоже выбросил в реку. На место происшествия прибыла полиция, однако виновнику удалось скрыться.

Мы просим всех неравнодушных, кто узнал на фотографиях мужчину, сообщить в редакцию по телефону +380 68 961 0188.

 

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