Неизвестный совершил нападение на съемочную группу Еспресо

2 апреля, 2020, 17:43

Два журналиста и оператор готовили материал о соблюдении карантина заведениями питания в микрорайоне Гидропарк в Киеве. Сразу после включения в эфир Ильи Евлаша к съемочной группе подбежал неизвестный мужчина, схватил камеру и швырнул ее в Днепр. В это время журналистка Дина Зеленская пыталась снять злоумышленника на мобильный телефон.

Мужчина, заметив, что его снимают, подбежал, повалил девушку на землю и схватил за волосы. Затем вырвал телефон и тоже выбросил в реку. На место происшествия прибыла полиция, однако виновнику удалось скрыться.

Мы просим всех неравнодушных, кто узнал на фотографиях мужчину, сообщить в редакцию по телефону +380 68 961 0188.