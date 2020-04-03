НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.
"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, включая обучение в стратегическом Черноморском регионе, так же как и совместную работу, чтобы противостоять кибер-угрозам, включая усилия, направленные на то, чтобы больше делиться данными радиолокатора воздушного движения с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех ", - сказал Столтенберг.
По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.
"Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной", - добавил он.
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Накануне встречи Столтенберг отмечал, что принятый в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.
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