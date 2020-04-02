Майскую сессию Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве перенесли из-за пандемии
Об этом в комментарии Укринформу рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"В связи с распространением коронавируса мы начали получать сигналы от Международного секретариата Парламентской ассамблеи НАТО, что не все страны готовы направить свои делегации на весеннюю сессию. А недавно Международный секретариат ПА НАТО сообщил о решении перенести ее на более позднее время", - сказала Клымпуш -Цинцадзе.
По ее словам, перенос весенней сессии ПА НАТО не означает, что она вообще не состоится в Киеве. В то же время народный депутат не смогла спрогнозировать, когда это мероприятие может быть проведено.
Климпуш-Цинцадзе объяснила, что осенние сессии Парламентская ассамблея НАТО всегда проводит только в странах-членах Альянса, а проведение весенних возможно и в странах-партнерах.
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По словам Климпуш-Цинцадзе, Международный секретариат ПА НАТО пока ведет переговоры со странами-членами, чтобы или собраться на весеннюю сессию в Киеве позднее в этом году, или договориться в пользу Украины со странами, в которых она должна была состояться в последующие годы.
"Но сессия Парламентской ассамблеи НАТО В Киеве обязательно состоится", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Ожидалось, что на сессию ПА НАТО в Киев должны были прибыть до 600 иностранных гостей. Сессия должна была состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное.
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