На Тернопольщине от коронавируса скончался еще один человек
Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Женщину госпитализировали в Козивскую центральной районной больницы 30 марта, после чего у нее подтвердили COVID-19. Пациентка находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у женщины была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
При этом ни с кем, кто вернулся из-за границы, женщина не контактировала.
Пациентка умерла вечером 2 апреля.
Всего на Тернопольщине жертвами коронавируса стали уже два человека - раньше COVID-19 умер 68-летний житель Монастырисского района.
В Козивском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, из них 1 - летальный. Двух пациентов лечат в Козивской больнице, еще 5 - в больницах Тернополя.
- Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 942 случая заражения COVID-19 , из них 23 - летальныз, 19 пациентов выздоровели.
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