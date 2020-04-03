На Тернопольщине от коронавируса скончался еще один человек

3 апреля, 2020, 10:28

В поселке Козова Тернопольской области от коронавируса COVID-19 умерла 57-летняя женщина

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Женщину госпитализировали в Козивскую центральной районной больницы 30 марта, после чего у нее подтвердили COVID-19. Пациентка находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у женщины была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом ни с кем, кто вернулся из-за границы, женщина не контактировала.

Пациентка умерла вечером 2 апреля.

Всего на Тернопольщине жертвами коронавируса стали уже два человека - раньше COVID-19 умер 68-летний житель Монастырисского района.

В Козивском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, из них 1 - летальный. Двух пациентов лечат в Козивской больнице, еще 5 - в больницах Тернополя.

Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 942 случая заражения COVID-19 , из них 23 - летальныз, 19 пациентов выздоровели.

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