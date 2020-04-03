В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 942 человека, - МОЗ
3 апреля, 2020, 10:14
В Україні зафіксовано 942 випадки захворювання на коронавірус COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Ивано-Франковская область - 81 случай;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- г. Киев - 180 случаев;
- Киевская область - 70 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ривненская область - 25 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 г. в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
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