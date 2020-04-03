На Николаевщине у 11 человек подозревают COVID-19

3 апреля, 2020, 08:13

Сейчас в инфекционных стационарах Николаевской области находятся 11 человек с подозрением на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

В инфекционных больницы области находится 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

За минувшие сутки к врачам обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, трое из них госпитализированы в областной центр лечения инфекционных болезней, одна находится на самоизоляции. Всего в инфекционном отделении находятся пять человек.

"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 58 человек. В настоящее время 5 проб в работе, по 2 лицам проводится повторное обследование. Всего с начала 2020 г. за медицинской помощью обратилась 60 человек с подозрением на заболевание COVID-19 из них 53 человека были госпитализированы", - говорится в сообщении.



По состоянию на 22:00 1 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.