На Николаевщине у 11 человек подозревают COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
В инфекционных больницы области находится 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
За минувшие сутки к врачам обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, трое из них госпитализированы в областной центр лечения инфекционных болезней, одна находится на самоизоляции. Всего в инфекционном отделении находятся пять человек.
"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 58 человек. В настоящее время 5 проб в работе, по 2 лицам проводится повторное обследование. Всего с начала 2020 г. за медицинской помощью обратилась 60 человек с подозрением на заболевание COVID-19 из них 53 человека были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:00 1 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
- В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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