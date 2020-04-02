"Для тех, кому не доходит": мэр Днепра Филатов заявил, что в городе выкопали 600 могил для возможных жертв СOVID-19

2 апреля, 2020, 12:05

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронении умерших от коронавирусной инфекции

Об этом он написал в Facebook

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопан ли не 400, а уже 600 могил под возможном захоронении умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - написал Филатов.

По словам Филатова, сейчас всех сотрудников моргов (судмедэкспертов и санитаров) обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

А в ближайшее время запретят проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Филатов подчеркнул, что выдача тел умерших из моргов будет проводится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

Он также добавил, что на похоронах не позволят находиться больше, чем по одному человеку на 10 квадратных метров.

По словам Филатова, город продолжает противостоять эпидемии: больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, со 2 марта анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19, в гостиницах "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

Также мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малообеспеченных пожилых людей, а подъезды домов обрабатывают антисептическими средствами.

Все парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки Днепра закрыли для посещения. Эти территории патрулировать полиция и Нацгвардия, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 000 гривен.

Филатов также добавил, что накануне Пасхи мэрия ведет переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхального корзины.

По словам мэра, город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти все, что нужно.