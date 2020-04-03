На Днепропетровщине 71-летний мужчина вылечился от COVID-19

3 апреля, 2020, 18:52

В Днепропетровской области выздоровел мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского облсовета в Telegram.

Отмечается, что вирус преодолел 71-летний мужчина. Он является третьим, кто вылечился, в области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вылечилась женщина, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. При этом отмечалось, что еще 12 человек продолжают лечение.

Напомним, 2 апреля сообщалось о первом вылеченном пациенте с COVID-19 в Виннице.

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