На Днепропетровщине 71-летний мужчина вылечился от COVID-19
3 апреля, 2020, 18:52
В Днепропетровской области выздоровел мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского облсовета в Telegram.
Отмечается, что вирус преодолел 71-летний мужчина. Он является третьим, кто вылечился, в области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вылечилась женщина, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. При этом отмечалось, что еще 12 человек продолжают лечение.
- Напомним, 2 апреля сообщалось о первом вылеченном пациенте с COVID-19 в Виннице.
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