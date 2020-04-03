Музыканты симфо-шоу из Харькова дистанционно записали клип в поддержку людей в самоизоляции

Об этом рассказал cпивпродюсер и режиссер PRIME Orchestra Юрий Рыбак, передает "Укринформ".

"Идея создания ролика появилась у музыкантов PRIME Orchestra сразу после того, как пришлось из-за карантина перенести все концерты весеннего тура, запланированного в 28 городах Украины и стран Европы. Видеоклип записан в оригинальном формате: каждый музыкант записал на смартфон свою музыкальную партию из микса популярных треков ... Из этих записей и смонтирован жизнеутверждающий, оптимистичный, какой-то антивирусный видеоклип. До сих пор в Украине еще не было ничего подобного", - сказал Рыбак.

По его словам, подготовка и репетиции проходили в формате видеоконференции. Из 43 участников коллектива в дистанционном записи смогли принять участие 25 человек - музыканты и вокалисты хоровой группы из Харькова, Киева, Черновцов, Ровно, Полтавы, Сум, Дружковки, Северодонецка, Краматорска и Черкасс. Музыканты играют как на традиционных для симфонических оркестров струнных и духовых инструментах, так и на электрогитаре, синтезаторе и MIDI-контроллере. Весь процесс - от замысла к воплощению - занял девять дней.

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