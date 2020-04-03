Китай объявил 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса

3 апреля, 2020, 12:35

Власти Китая сообщили, что суббота, 4 апреля, объявлена в стране днем траура по умершим от коронавируса нового типа COVID-19

Об этом заявила Госсовет КНР, сообщает Xinhua.

«В Китае пройдет национальный день памяти мучеников, погибших в борьбе со вспышкой новой коронавирусной болезни (COVID-19), и соотечественников, умерших от этой болезни», - говорится в сообщении.

В знак траура будут приспущены государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за рубежом, приостановлены развлекательные мероприятия.

В 10:00 утра по местному времени китайцы по всей стране почтили память жертв COVID-19 трехминутным молчанием.

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В Китае 3 апреля зафиксировали 31 новый случай (81620) и 4 новых смерти (3322 всего).