Китай объявил 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса
Об этом заявила Госсовет КНР, сообщает Xinhua.
«В Китае пройдет национальный день памяти мучеников, погибших в борьбе со вспышкой новой коронавирусной болезни (COVID-19), и соотечественников, умерших от этой болезни», - говорится в сообщении.
В знак траура будут приспущены государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за рубежом, приостановлены развлекательные мероприятия.
В 10:00 утра по местному времени китайцы по всей стране почтили память жертв COVID-19 трехминутным молчанием.
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В Китае 3 апреля зафиксировали 31 новый случай (81620) и 4 новых смерти (3322 всего).
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