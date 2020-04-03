Данилов сообщил об успешном испытании ракетного комплекса "Нептун"

3 апреля, 2020, 11:26

В акватории Черного моря состоялись успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

Об этом сообщил y Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет чем ответить на суше и на море", - написал Данилов и опубликовал видео соответствующих стрельб.