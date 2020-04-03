Данилов сообщил об успешном испытании ракетного комплекса "Нептун"
3 апреля, 2020, 11:26
В акватории Черного моря состоялись успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"
Об этом сообщил y Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет чем ответить на суше и на море", - написал Данилов и опубликовал видео соответствующих стрельб.
- Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело 30-31 марта очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М" .
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
Читайте также
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина