В Украине произошло очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М", - Данилов
1 апреля, 2020, 14:27
Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело 30-31 марта очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М"
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал Данилов.
"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы!" - добавил секретарь СНБО.
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