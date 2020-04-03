Беларусь в пример: еще в одной стране СНГ стартует футбольный сезон
3 апреля, 2020, 16:38
В Таджикистане матчем за Суперкубок страны стартует 29-й национальный чемпионат по футболу
Об этом сообщает Чемпион .
4 апреля в матче за Суперкубок встретятся чемпионат и серебряный призер прошлогоднего чемпионата - Истиклол и Худжанд.
5 апреля состоится три матча первого тура 29-го чемпионата Таджикистана. Еще два матча состоятся 8 апреля. В национальном чемпионате участвует всего 10 команд. В двух клубах выступают четыре украинца и работают два украинских тренера. Прошлогоднего чемпиона "Истиклол" возглавляет Виталий Левченко, в команде играет Алексей Ларин.
Главным тренером ЦСКА является Сергей Жицкий, в команде играет три украинца - Иван Пономаренко, Артем Гайдаш и Дмитрий Бондарь.
По последним данным Таджикистане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
- Напомним, 4 февраля полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство .
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