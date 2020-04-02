Израиль начал изготавливать аппараты ИВЛ на конвейере для производства ракет

2 апреля, 2020, 11:07

Израиль перестроил технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом

Представительница Минобороны страны заявили, что 30 аппаратов уже переданы министерству здравоохранения, сообщает DW .

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что в борьбе против COVID-19 Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах.

"Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет.

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По его словам, на фоне нехватки аппаратов ИВЛ в стране и по всему миру израильское военное ведомство запустило производственную линию совместно с компанией Inovytec, которая занимается разработкой средств интенсивной терапии и аэрокосмическим госконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно информации на сайте Inovytec , речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

В Израиле коронавирусом инфицировано 5591 человек, 23 умерли, 226 - выздоровели.