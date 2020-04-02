Игрок сборной Украины выздоровел после коронавируса
2 апреля, 2020, 10:16
Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров выздоровел после заболевания на COVID-19
Об этом сообщила главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко.
1 апреля Боброва, выступающий за испанский клуб "Фуэнлабрада", выписали из больницы.
"Мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился", - написала Антоненко.
- Напомним, 27 марта стало известно, что Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус .
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