Игрок сборной Украины выздоровел после коронавируса

2 апреля, 2020, 10:16

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров выздоровел после заболевания на COVID-19

Об этом сообщила главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко.

1 апреля Боброва, выступающий за испанский клуб "Фуэнлабрада", выписали из больницы.

"Мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился", - написала Антоненко.

Напомним, 27 марта стало известно, что Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус .

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