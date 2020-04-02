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Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины выздоровел после коронавируса

Игрок сборной Украины выздоровел после коронавируса


фото: Getty Images
Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров выздоровел после заболевания на COVID-19

Об этом сообщила главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко.

1 апреля Боброва, выступающий за испанский клуб "Фуэнлабрада", выписали из больницы.

"Мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился", - написала Антоненко.

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