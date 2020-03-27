У форварда сборной Украины подтвердили коронавирус

27 марта, 2020, 14:00

Форвард сборной Украины и испанской "Фуэнлабрада" Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус

Об этом в Instagram сообщила его девушка

Также она подтвердила, что пока баскетболист ждал результат теста, то его организма удалось побороть болезнь.

"Тест положительный. Славик в больнице уже неделю! Да, ему подтвердили коронавирус. Но, слава Богу (за неделю мы ждали ответов 3 тестов) организм преодолел его сам! Сейчас он борется с пневмонией! Ответы моих анализов будут через 2-7 дней! пока на самоизоляции ", - призналась девушка.

После начала карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила всех своих игроков домой. В текущем сезоне украинец провел 21 матч, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.