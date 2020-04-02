Венедиктова представила своего нового заместителя

2 апреля, 2020, 14:17

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четвергу, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - говорится в сообщении.

По каким направлениям будет работать новый заместитель, в сообщении не указано.

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