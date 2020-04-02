Венедиктова представила своего нового заместителя
2 апреля, 2020, 14:17
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четвергу, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - говорится в сообщении.
По каким направлениям будет работать новый заместитель, в сообщении не указано.
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- Генпрокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ , в том числе, дела Гандзюк и Шеремета.
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