Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, тот подал в отставку, - СМИ

27 марта, 2020, 14:29

Генпрокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в том числе, дела Гандзюк и Шеремета

Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на адвоката Массе Найема и источник в правоохранительных органах.

Трепака лишили руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.

После этого заместитель генпрокурора написал заявление на увольнение. По данным УП, Венедиктова еще не подписала заявление. Также на контроле трепака находилось расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

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Трепак был назначен заместителем генпрокурора 8 октября 2019 распоряжением Руслана Рябошапки. Ранее Трепак работал заместителем главы СБУ.

Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в НАБУ документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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