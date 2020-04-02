В ВСУ зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом
2 апреля, 2020, 20:04
В Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом, зараженным оказался военнослужащий Киевского гарнизона
Об этом на странице Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта были взяты образцы для исследования, по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.
В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. А двое военнослужащих, которые имели с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.
- Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания COVID-19.
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