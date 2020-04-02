В ВСУ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 07.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 лица ", - говорится в сообщении.

Больная - это врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ.

01.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом - пневмония. В тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 02.04.2020 запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.