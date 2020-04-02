В Китае - новый всплеск коронавируса: за сутки зафиксировали 1,6 тыс заражений, - Ляшко

2 апреля, 2020, 12:20

В Китае за минувшие сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как отметил врач, к этому Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. К этому Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным результатом ", - сообщил Ляшко.

Напомним, накануне в китайском Ухане из-за спада эпидемии закрыли больницу , куда доставляли больных COVID-19.