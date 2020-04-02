В Китае - новый всплеск коронавируса: за сутки зафиксировали 1,6 тыс заражений, - Ляшко
2 апреля, 2020, 12:20
В Китае за минувшие сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Как отметил врач, к этому Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.
"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. К этому Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным результатом ", - сообщил Ляшко.
Напомним, накануне в китайском Ухане из-за спада эпидемии закрыли больницу , куда доставляли больных COVID-19.
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